به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در سایه هشدارهای بینالمللی متعدد در مورد تداوم بحران انسانی به ویژه بحران گرسنگی در نوار غزه، نهادهای فلسطینی اعلام کردند که وضعیت انسانی غزه با گذشت بیش از دو ماه از آغاز آتش بس همچنان وخیم بوده و مردم از ابتداییترین امکانات برای یک زندگی عادی محرومند.
امجد الشوا، مدیر شبکه سازمانهای مردمنهاد فلسطینی در غزه، در این راستا در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که رژیم صهیونیستی صدها هزار آواره فلسطینی را در تنها ۴۱ درصد از مساحت نوار غزه در شرایط بسیار سخت و غیر انسانی محصور کرده است.
وی افزود: بیش از نیم میلیون نفر در غزه خانههای خود را از دست دادهاند و هزاران نفر در میان ویرانههای خانههای ویران شده خود زندگی میکنند. در این میان به دلیل کمبود شدید کالاها و مواد غذایی، افزایش غیر منطقی قیمتها و نابودی معیشت، بیش از ۹۰ درصد مردم غزه نمیتوانند مایحتاج اولیه خود را تهیه کنند.
این مسئول فلسطینی هشدار داد که در سایه انباشت زباله و تخریب شبکههای آب و فاضلاب نیز، بحران بهداشتی شدیدی ساکنان غزه را در بر گرفته است. کمکهای محدودی که اشغالگران صهیونیست اجازه ورود آنها را به غزه میدهند، هیچ کمکی به حل بحران انسانی این باریکه نکرده و هیچ امیدی برای بهبود شرایط زندگی مردم به وجود نیاورده است.
امجد الشوا افزود: صهیونیستها محدودیتهای شدیدی بر کالاهای ورودی به غزه اعمال کردهاند و اجازه ورود کالاها و اقلام اساسی را نمیدهند. در همین حال، وضعیت وخیم بهداشتی به ویژه سو تغذیه نیز تشدید شده است. بازرگانان میتوانند ۲۰ درصد از میوههای تازه، سبزیجات و پروتئینهای مورد نیاز مردم غزه را دریافت کنند، اما قیمت این اقلام بسیار بالا بوده و مردم قدرت خرید آن را ندارند.
وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی اجازه ورود مواد غذایی اساسی و ضروری، پروتئینهای لازم برای رشد بدن، تخم مرغ و محصولات تازه را نمیدهد که تأثیر منفی بالایی بر سلامت کودکان به ویژه زنان باردار دارد. بنابراین شاهد هیچ گونه بهبودی در وضعیت انسانی غزه نیستیم و همانطور که سازمان ملل هشدار داده، در سایه ادامه این سیاستهای صهیونیستها، در عرض چند ماه آینده وضعیت انسانی غزه فاجعه بارتر میشود.
این مسئول فلسطینی در غزه گفت که شاید تعداد کامیونهای ورودی به غزه نسبت به گذشته کمی بیشتر شده باشد، اما کالاهایی که این کامیونها حمل میکنند کیفیت لازم را ندارند و نمیتوانند نیازهای واقعی مردم را تأمین کنند.
علاوه بر آن، گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که در سایه محدودیتهای شدید در مایحتاج اولیه در غزه، ۷۰ درصد از کودکان این باریکه نارس و کم وزن به دنیا میآیند و نزدیک به ۱۰۰ هزار کودک و هزاران زن باردار با سو تغذیه شدید تا آوریل ۲۰۲۶ مواجه خواهند شد.
همچنین گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که ۷۷ درصد فلسطینیها در غزه در چرخه مداوم گرسنگی هستند و ۹۰ درصد این مردم یک روز کامل را بدون دسترسی منظم به غذا میگذرانند.
