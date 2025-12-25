  1. هنر
  2. تئاتر
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

انتشار پوستر جشنواره تئاتر «سودای عشق»؛ جدول اجراها منتشر شد

پوستر رسمی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با تاکید بر شعار «ایران من» همراه جدول بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی این رویداد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته روابط عمومی جشنواره، پوستر رسمی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با تاکید بر شعار «ایران من» و طراحی نرگس طاهری همراه جدول بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی این رویداد منتشر شد.

این جشنواره در سه بخش نمایشنامه نویسی، نمایش‌های خیابانی و نمایش‌های صحنه‌ای از هفدهم تا نوزدهم دی در پردیس تئاتر تهران و نقاط مختلف شهر تهران و آئین اختتامیه نیز بیستم دی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر برگزار می‌شود.

این جشنواره به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان برگزار می‌شود.

برای مشاهده جدول بخش صحنه ای اینجا و برای مشاهده جدول بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر سودای عشق اینجا را ببینید.

علیرضا سعیدی

