انتصاب دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر «سودای عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، با حکم آرش زینالخیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان، سعید نجفیان مدرس دانشگاه، مدیر فرهنگی، کارگردان و تهیهکننده تئاتر کشور به عنوان دبیر شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر «سودای عشق» معرفی و منصوب شد.
نجفیان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس و همچنین تهیهکننده ارشد سازمان صداوسیما است.
وی همچنین دبیری اجرایی چهل و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، دبیری ۳ دوره جشنواره تئاتر بسیج سودای عشق، دبیری اجرایی ۶ دوره جشنواره تئاتر بسیج، دبیری اجرایی ۳ دوره جشنواره تئاتر مقاومت، دبیری بخش استانی ۲ دوره جشنواره فیلم مقاومت و تهیهکنندگی و کارگردانی چندین تئاتر را در کارنامه خود دارد.
