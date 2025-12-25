  1. استانها
  2. سمنان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

نماینده سمنان در مجلس: راه نجات کشور در گرو سرمایه‌های انسانی بومی است

سمنان- نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حل مشکلات استان در گرو توجه به ظرفیت‌های محلی و اتکا به سرمایه‌های انسانی بومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان و فعالان اقتصادی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی توجه به ظرفیت‌های داخل را خواستار شد

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در داخل کشورمان وجود دارد افزود: توجه به داخل گره گشای بسیاری از مشکلات است.

نماینده سمنان مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی اتکا به سرمایه‌های انسانی داخل و توجه به ظرفیت‌های بومی را راهکار رفع مشکلات دانست

گلرو با اشاره به سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقاط مختلف کشور و استان سمنان گفت: در این سفرها تلاش می‌شود تا مشکلات از نزدیک مورد بررسی و رفع قرار بگیرد

