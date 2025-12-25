مطالبه بازرگانان: ارز به موقع و متناسب با نیاز واقعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان و فعالان اقتصادی استان سمنان در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به مشکلات صادرات و واردات کنندگان کشور بیان کرد: ارز واردات متناسب با نیاز واقعی باید تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه تسهیل گری باید صورت گیرد اما فقط صدور مجوز واردات کافی نیست، افزود: اختصاص ارز هم باید به موقع و هم متناسب با نیاز وارد کننده باشد وگرنه به مشکلات تولید کشورمان دامن هم خواهد زد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر ارز متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان و به موقع نباشد نمی‌تواند در زمینه واردات مواد اولیه تولید کمک کننده باشد، گفت: تأمین پایدار مواد اولیه برای پویایی زنجیره‌های تولید ضرورت دارد و ارز در این معادله نقش مهمی دارد.

باقری با بیان اینکه مسئله مالیات دیگر موضوعی است که برای تولیدگران ما معضل ایجاد کرده و خواهد کرد، بیان کرد: برخی رویه‌ها در نظام مالیاتی کشور با انتقاداتی روبرو است که دولت باید به این موضوعات بیشتر توجه داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه جرم محور به مالیات یکی از همان مواردی است که تولیدگر ما به آن اعتراض دارد، افزود: فشار فزاینده بر صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه مالیات، به آستانه تحمل فعالان اقتصادی فشار وارد کرده است.