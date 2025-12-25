به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله معماری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی بیان کرد: دولت چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و تولیدگران را رفع کند.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام قیمت گذاری یکی از مهمترین موضوعاتی است که دولت و مجلس باید به آن توجه داشته باشند افزود: در این شرایط اقتصادی باید به کمک تولید کننده و صادر کننده بیاییم.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین خواستار توجه به سند تسویه ارزی توسط مجلس و دولت شد و گفت: صادرکنندگان امروز با چالش‌هایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز روبرو هستند.

معماری خواستار ورود دولت و مجلس به رفع این مشکلات شد و افزود: چالش‌های حوزه صادرکنندگان به خصوص در حوزه گمرک باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک کشور، ابراز کرد: نقش زیرساخت‌ها در زنجیره تأمین تولید و صادرات سیار اهمیت دارد در نتیجه از مسئولان می‌خواهیم به این زمینه نیز ورود داشته باشند