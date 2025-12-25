  1. استانها
نماینده مجلس هشدار داد: «آب» بزرگ‌ترین بحران امروز و فردای استان سمنان

سمنان- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با اعلام اینکه آب به مهم‌ترین چالش امروز و آینده استان سمنان تبدیل شده،بر لزوم تمرکز فوری و جامع بر تدبیر و حل این مسئله حیاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان استان سمنان در اتاق بازرگانی سمنان آب را مهم‌ترین مسئله امروز و فردای استان سمنان دانست.

وی با بیان اینکه اگر مشکل آب استان سمنان برطرف شود بخش بزرگی از معضلات و مشکلات این استان خود به خود رفع خواهد شد افزود: دولت عزم جدی در خصوص تأمین آب داشته باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور نیز امروز در گرو آب است گفت: رفع موانع موجود در زمینه آب از مهمترین اقداماتی است که باید در کشور و استان سمنان صورت بگیرد.

عجم با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در زمینه آب هستند افزود: تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تسهیل تولید و ایجاد اشتغال است.

وی همچنین خواستار توجه به روستاهای استان سمنان شد و افزود: در منطقه شاهرود و میامی بخش عمده اقتصاد بر محور کشاورزی دامداری معادن گردشگری و صنعت می‌چرخد

