به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان استان سمنان در اتاق بازرگانی سمنان آب را مهم‌ترین مسئله امروز و فردای استان سمنان دانست.

وی با بیان اینکه اگر مشکل آب استان سمنان برطرف شود بخش بزرگی از معضلات و مشکلات این استان خود به خود رفع خواهد شد افزود: دولت عزم جدی در خصوص تأمین آب داشته باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور نیز امروز در گرو آب است گفت: رفع موانع موجود در زمینه آب از مهمترین اقداماتی است که باید در کشور و استان سمنان صورت بگیرد.

عجم با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در زمینه آب هستند افزود: تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تسهیل تولید و ایجاد اشتغال است.

وی همچنین خواستار توجه به روستاهای استان سمنان شد و افزود: در منطقه شاهرود و میامی بخش عمده اقتصاد بر محور کشاورزی دامداری معادن گردشگری و صنعت می‌چرخد