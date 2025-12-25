محمدپور: حذف یا تضعیف بودجه فرهنگی پذیرفتنی نیست

هادی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از رویکرد انقباضی دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: هرچند کاهش منابع درآمدی دولت یک واقعیت است، اما حذف یا تضعیف اعتبارات فرهنگی با توجه به ماهیت اسلامی کشور و نقش فرهنگ در امنیت و انسجام اجتماعی، قابل قبول نیست و مجلس نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد برخی جریانها برای کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی، با اشاره به فرآیند ارائه و بررسی لایحه بودجه گفت: دولت هر سال اول دیماه لایحه بودجه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه میدهد و مجلس در کمیسیونهای تخصصی میتواند طی یک فرآیند مشخص، نسبت به آن اعمال نظر کند. به طور معمول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از لایحه بودجه توسط مجلس اصلاح میشود و ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشنهاد دولت به تصویب میرسد.
وی افزود: امسال برخلاف سالهای گذشته، دولت لایحه بودجه را به شکل بسیار انقباضی به مجلس ارائه کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از احکام حذف شده تا عملاً امکان ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی نمایندگان کاهش یابد. این روند باعث میشود نقش مجلس در تغییرات بودجهای، بهویژه در حوزههایی مانند فرهنگ، کمرنگ شود.
محمدپور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: وقتی به کلیت بودجه نگاه میکنیم، میبینیم رشد اقتصادی پیشبینیشده ۸ درصدی در برنامه هفتم محقق نشده و منابع درآمدی دولت با کاهش شدید مواجه است. از سوی دیگر کاهش فروش و قیمت نفت، افت درآمدهای ارزی و کمبود ارز، باعث افزایش نرخ ارز و تورم بالای ۵۰ درصد شده که همه اینها در تصمیمگیریهای دولت برای کاهش سرفصلهای اعتباری اثرگذار بوده است.
کاهش منابع، توجیهی برای حذف فرهنگ نیست
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نیز نسبت به برخی اولویتهای بودجهای دولت نقد جدی دارد، گفت: پیشنهاد اصلی مجلس این بوده که برخی حوزهها از جمله حوزههای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی با توجه به شرایط کشور تقویت شوند، اما این به معنای حذف یا نادیده گرفتن اولویتهای فرهنگی نیست. کشور ما یک کشور اسلامی است و مسائل دینی و اعتقادی باید در اولویت همه فعالیتها قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس اعتراضات متعددی نسبت به بودجه دارد؛ از جمله در حوزه افزایش حقوق کارکنان و کارگران و مسائل معیشتی مردم. در مقابل، دولت به تحققپذیری منابع درآمدی خود نگاه میکند. اما این قابل قبول نیست که برای جبران کمبود منابع، اعتبارات فرهنگی حذف شود. اگر کاهشهایی اتفاق افتاده، احتمالاً ناشی از محدودیت منابع بوده، نه بیاهمیت دانستن فرهنگ.
محمدپور با اشاره به آغاز رسمی بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت: از هفته آینده که بررسی لایحه بودجه رسماً آغاز میشود، کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی این موضوع، حتماً پیشنهادات و اعتراضات لازم را ارائه خواهد داد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این دیدگاه که بودجه فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای امنیت و انسجام اجتماعی است، تأکید کرد: وظیفه کمیسیونهای تخصصی مجلس دقیقاً همین است که با نگاه نظارتی و کارشناسی از این حوزهها صیانت کنند. هرچند لایحه بودجه در همه کمیسیونها بررسی میشود، اما کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی نقش محوری دارند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس اجازه ندارد نسبت به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بیتوجه باشد و قطعاً پیشنهادات خود را برای صیانت از این بخش ثبت خواهد کرد. البته اگر منابع درآمدی دولت بهطور کلی کاهش یابد، طبیعی است که همه سرفصلها از جمله فرهنگ تحت تأثیر قرار بگیرند، اما حذف کامل یا تضعیف جدی اعتبارات فرهنگی، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
