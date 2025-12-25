کتاب «۷۲ روز» در فرهنگسرای رسانه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «۷۲ روز؛ یک روایت نزدیک از سقوط بالگرد رئیسی تا تحلیف جانشین» نوشته اسماعیل رمضانی، به همت انتشارات سیمای شرق، امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
این کتاب به بازخوانی یکی از حساسترین و پرالتهابترین مقاطع تاریخ معاصر ایران میپردازد؛ مقطعی که از حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهور وقت، سیدابراهیم رئیسی، آغاز شده و تا تحلیف رئیسجمهور جدید ادامه یافته است. نویسنده در این اثر، با رویکردی مستند و روایتی نزدیک، وقایع، تصمیمها، نگرانیها و ناگفتههای این ۷۲ روز سرنوشتساز را از منظر یک شاهد میانی در دل دولت روایت کرده است.
«۷۲ روز» تلاشی است برای ثبت و تحلیل نحوه مدیریت یکی از پیچیدهترین شرایط سیاسی کشور؛ دورهای که تصمیمها و واکنشها در آن، نقشی تعیینکننده در ثبات و مسیر آینده کشور ایفا کرده و همچنان محل بحث و بررسی محافل سیاسی و رسانهای است.
مراسم رونمایی این کتاب با حضور نویسنده کتاب اسماعیل رمضانی ، خامسیان معاون ارتباطات و رسانه دفتر معاون اول رئیس جمهور ، سید علی احمدی استاد دانشگاه ارتباطات ، صدیقه ببران استاد دانشگاه ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ در فرهنگسرای رسانه، واقع در خیابان گلنبی، خیابان ناطقنوری، میدان قبا برگزار شد.
