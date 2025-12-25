  1. بین الملل
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

پرواز گسترده جنگنده‌های صهیونیست بر فراز دمشق و درعا

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش پرواز گسترده‌ای را بر فراز شهرهای مختلف سوریه از جمله دمشق، درعا و قنیطره آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی سوریه از پرواز گسترده هواپیماهای جنگی اسرائیلی بر فراز چندین منطقه در حومه دمشق، درعا و قنیطره خبر دادند.

منابع خبری قنیطره اعلام کردند که صهیونیست‌ها به سمت کودکان و زنان در حال جمع‌آوری قارچ در روستای العشه در حومه جنوبی قنیطره تیراندازی کردند. این منابع تاکید کردند که در این حملات آسیبی به کسی وارد نشد.

همچنین یک گشت متعلق به اشغالگران اسرائیلی به اطراف روستای الرفید در حومه جنوبی قنیطره یورش برد. اشغالگران همچنین اتاقک‌های پیش‌ساخته‌ای را در پایگاه تل احمر در حومه قنیطره مستقر کردند.

خبرگزاری سانا نیز گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیست صبح امروز به چندین روستا در حومه جنوبی قنیطره نفوذ کردند. این نیروها متشکل از دو خودروی هاموی بود که از تل احمر غربی وارد سوریه شدند و از جاده منتهی به روستای کودنه تا روستای عین زیوان عبور کردند.

