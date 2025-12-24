ارتش اردن به بهانه قاچاق مواد مخدر خاک سوریه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیروهای مسلح اردن از اجرای عملیات علیه قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر در مناطق مرزی شمال این کشور در مرز با سوریه خبر دادند.

خبرگزاری پترا اردن به عنوان رسانه رسمی این کشور اعلام کرد که ارتش اردن در چارچوب اقدامات امنیتی، تحرکات قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر را در مرزهای شمالی این کشور هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح اردن همچنین مراکزی را که گروه‌های قاچاق از آن‌ها به‌عنوان پایگاه و نقطه آغاز نفوذ به داخل خاک اردن استفاده می‌کردند، مورد حمله قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که ارتش اردن پس از انجام حملات هوایی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در اطراف استان السویداء در جنوب این کشور، برای تأمین امنیت مرزها اقدام به شلیک منورهای روشنایی در مناطق مرزی خود با سوریه کرده است.

این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اردن از مشارکت با آمریکا در عملیاتی در خاک سوریه و علیه گروهک تروریستی داعش خبر داده بود.