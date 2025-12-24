  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۱:۱۲

ارتش اردن به بهانه قاچاق مواد مخدر خاک سوریه را هدف قرار داد

ارتش اردن به بهانه قاچاق مواد مخدر خاک سوریه را هدف قرار داد

ارتش اردن به بهانه حمله به مواضع قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر، مناطقی از جنوب سوریه؛ واقع در مرزهای شمالی کشورش را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیروهای مسلح اردن از اجرای عملیات علیه قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر در مناطق مرزی شمال این کشور در مرز با سوریه خبر دادند.

خبرگزاری پترا اردن به عنوان رسانه رسمی این کشور اعلام کرد که ارتش اردن در چارچوب اقدامات امنیتی، تحرکات قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر را در مرزهای شمالی این کشور هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح اردن همچنین مراکزی را که گروه‌های قاچاق از آن‌ها به‌عنوان پایگاه و نقطه آغاز نفوذ به داخل خاک اردن استفاده می‌کردند، مورد حمله قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که ارتش اردن پس از انجام حملات هوایی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در اطراف استان السویداء در جنوب این کشور، برای تأمین امنیت مرزها اقدام به شلیک منورهای روشنایی در مناطق مرزی خود با سوریه کرده است.

این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اردن از مشارکت با آمریکا در عملیاتی در خاک سوریه و علیه گروهک تروریستی داعش خبر داده بود.

کد خبر 6701326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 1
      پاسخ
      شهر بی قانون قورباغه هفت تیر کش میشه اردن برادر ناتنی اسرائیل هست
      • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        2 0
        اسراییل خواهر برادر زیاد داره توی خاورمیانه. غیر محور مقاومت بیشتر کشورهای خاورمیانه به نوعی خواهر و برادر اسراییل اند.
    • سهیل IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      کشوری که قدرت نظامی بازدارنده نداشته باشه . مردمانش باید شاهد تجاوز هر بی سر و پایی باشند
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 1
      پاسخ
      جنگ با مواد مخدر ؟؟؟؟ این مواد در ازمایشگاه های غربی تولیدودر جهان توزیع شده حالا صاحب یه قما رخونه وکازینو دارکه مصرف کننده و پایه این مراکز هست مدعی مبارزه با مواد مخدرشده
    • ناشناس IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      7 0
      پاسخ
      ایران عزیز.سیاستمداران کشور عزیز ما ایران باید به این درک اکمل رسیده باشند.تنها کسانیکه پشت مردم ایران هستند خود مردم عزیز ایران هستند.واگرانسجام واتحاد وهمدلی وصبر پیشه کنند‌بدون شک بزرگترین قدرتها نمی توانند خدشه ای به ایران کشور عزیز ما وارد کنند.گرگ درلباس میش اطراف کشور ما بسیار هستند.ونباید گول لبخندآنها را بخوریم.ضمن اینکه نخوردیم.انشالله با تلاش وهمدلی وصبر فائق خواهیم شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها