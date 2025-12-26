حمله هوایی جدید به السویداء در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، شامگاه پنجشنبه یک جنگنده که «احتمالاً اردنی» بوده، حمله‌ای هوایی به شهرک ورزشی در شرق شهرک الکفر در حومه جنوبی سویداء در جنوب سوریه انجام داده است.

شبکه رسمی «الاخباریه» گفته است که گروه‌های شورشی از این شهرک ورزشی به عنوان انبار سلاح استفاده می‌کردند.

این حمله در حالی صورت گرفت که یک روز پیش‌تر ارتش اردن به بهانه حمله به قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر به چند مرکز تولید و ذخیره مواد مخدر و سلاح در استان سویداء هم مرز با اردن حمله کرده و تهدید قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر را بی اثر کرده بود.

ارتش اردن در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که عملیات اخیر بر اساس اطلاعات دقیق امنیتی و با هماهنگی شرکای منطقه‌ای انجام شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، هیچ واکنش رسمی از سوی دولت سوریه یا اردن به حمله تازه در سویداء منتشر نشده است.