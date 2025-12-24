  1. بین الملل
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

بازداشت ۲ جوان سوری به دست نظامیان اسرائیلی در درعا

منابع سوری از تداوم تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از ورود نظامیان اسرائیلی به شهرک «جمله» در حومه غربی درعا خبر دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به پرسه زنی در مناطق مختلف این شهرک کردند و در ادامه دو جوان سوری را بازداشت کردند.

خبرنگار سانا گزارش داد که گشتی متشکل از ۶ خودرو نظامی وارد این شهرک شده و دست به تحرکات گسترده زده و دو جوان را بازداشت کرده و با خود بردند.

منابع سوری اعلام کردند که ورود نظامیان اسرائیلی سبب رعب و وحشت ساکنان این شهرک شد.

خبرگزاری سوریه همچنین گزارش داد که نظامیان اسرائیلی به کودکان و زنان در منطقه‌ای میان روستاهای العدنانیه و رویحینه در حومه شمالی قنیطره با گلوله‌های دودزا حمله ور شدند.

