  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۱

کشته شدن ۳ نفر در درگیری با نیروهای امنیتی جولانی در شمال غرب سوریه

کشته شدن ۳ نفر در درگیری با نیروهای امنیتی جولانی در شمال غرب سوریه

در جریان درگیری با نیروهای امنیتی جولانی در شمال غرب سوریه، سه نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رسمی سوریه اعلام کردند که امروز چهارشنبه در جریان درگیری‌ها با نیروهای امنیتی در استان لاذقیه در غرب سوریه، سه نفر کشته شدند.

از سوی دیگر، شبکه الجزیره اعلام کرد که وزارت کشور رژیم جولانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی و ارتش این رژیم یک گروه تروریستی را در حومه شهر جبله در استان لاذقیه در شمال غرب سوریه هدف قرار داده‌اند که در ترور و انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای دست داشته است.

وزارت کشور رژیم جولانی همچنین ادعا کرد که این گروه وابسته به سهیل الحسن، از فرماندهان نظامی حکومت بشار اسد بوده و در حال تدارک برای هدف قرار دادن جشن‌های سال نو میلادی بوده است.

کد خبر 6701304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها