کشته شدن ۳ نفر در درگیری با نیروهای امنیتی جولانی در شمال غرب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانههای رسمی سوریه اعلام کردند که امروز چهارشنبه در جریان درگیریها با نیروهای امنیتی در استان لاذقیه در غرب سوریه، سه نفر کشته شدند.
از سوی دیگر، شبکه الجزیره اعلام کرد که وزارت کشور رژیم جولانی در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای امنیتی و ارتش این رژیم یک گروه تروریستی را در حومه شهر جبله در استان لاذقیه در شمال غرب سوریه هدف قرار دادهاند که در ترور و انفجار بمبهای کنار جادهای دست داشته است.
وزارت کشور رژیم جولانی همچنین ادعا کرد که این گروه وابسته به سهیل الحسن، از فرماندهان نظامی حکومت بشار اسد بوده و در حال تدارک برای هدف قرار دادن جشنهای سال نو میلادی بوده است.
