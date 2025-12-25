به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه ۲۸۱ سعادتآباد تهران خبر داده است.
در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است: به استناد قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویبنامههای هیئت وزیران مبنی بر تأمین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) و همزمان با آغاز عرضه این بنزین توسط خودروهای سیار سوخترسان در شهر تهران، عرضه این فرآورده در جایگاه سوخت ۲۸۱، واقع در سعادتآباد، میدان بهرود، انتهای بلوار پیام، پارکینگ پارک ژوراسیک آغاز شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: توزیعکننده شرکت سوختسان پترو ایرانیان پاک با نام تجاری «پتران» است که دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بوده و کنترلهای کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیعکننده و از سوی شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیعکننده انجام میشود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: انتظار دارد، تمامی شرکتهایی که مطابق با شیوهنامه ابلاغی نسبت به اخذ مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اقدام کردهاند، نسبت به توسعه جایگاههای عرضه بنزین سوپر در کلانشهر تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور اقدام کنند.
ضمناً در صورت افزایش جایگاههای مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیههای بعدی، اطلاعرسانی میشود.
نظر شما