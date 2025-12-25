سهمیه بنزین معمولی تغییری نکرده؛ عرضه بنزین سوپر خارج از سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: عرضه بنزین سوپر وارداتی از امروز به صورت محدود و در قالب چهار تا پنج خودروی سیار آغاز شده است. وی افزود این اقدام، حرکتی آزمایشی است که با مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی انجام می‌شود تا میزان استقبال بازار از این نوع سوخت و قیمت تمام‌شده آن بررسی شود.

پاک‌نژاد تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی این نوع عرضه، مجوز لازم را دریافت کرده‌اند و تاکنون بیش از ۱۷ تا ۱۸ شرکت آماده ارائه بنزین سوپر وارداتی هستند، اما فعلاً عرضه در نقاط محدود و تحت رصد بازار انجام می‌شود.

وی همچنین توضیح داد: قیمت این بنزین بر اساس قیمت تمام‌شده شامل هزینه خرید، حمل و توزیع تعیین شده و شرکت‌ها حاشیه سود مشخصی برای خود در نظر گرفته‌اند. عرضه بنزین سوپر خارج از نظام سهمیه‌بندی انجام می‌شود و سهمیه‌های موجود برای بنزین معمولی تغییر نکرده است؛ به‌عنوان مثال، سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳,۰۰۰ تومان همچنان برقرار است و کارت سوخت جایگاه نیز ۵,۰۰۰ تومان است.

وزیر نفت تأکید کرد: این اقدام فرصتی برای مصرف‌کنندگان است و افرادی که تمایل دارند، می‌توانند بنزین سوپر وارداتی را خریداری کنند. در صورت استقبال، عرضه گسترده‌تر خواهد شد و در غیر این صورت، مصرف‌کنندگان می‌توانند از سایر گزینه‌های موجود استفاده کنند.