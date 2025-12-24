به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران خبر داد و اعلام کرد: به استناد قانون بودجه سالهای ١۴٠٣ و ١۴٠۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامههای هیأت وزیران مبنی بر تأمین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) وارداتی، به اطلاع هموطنان گرامی میرساند از روز پنجشنبه چهارم دی ماه ١۴٠۴ عرضه بنزین سوپر وارداتی به روش زیر آغاز خواهد شد:
- شرکت توزیعکننده با نام تجاری «تجارت الکترونیک آیریک پارسیان» دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
- تعداد پنج خودروی سوخترسان سیار مستقر در محلهای مشخص، آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان هستند.
- کنترلهای کمّی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیعکننده و توسط شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیعکننده انجام میشود.
- خودروهای سوخترسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+95 قابل شناسایی هستند.
- انتظار میرود، تمامی شرکتهایی که مطابق با شیوهنامه ابلاغی نسبت به اخذ مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اقدام کردهاند، نسبت به توسعه جایگاههای عرضه بنزین سوپر در کلانشهر تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور اقدام کنند.
- در صورت افزایش تعداد توزیعکننده و جایگاههای مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیههای بعدی، اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما