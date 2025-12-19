به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به وضعیت خودروهای نو شماره پس از اجرای مصوبه بنزین ۵ هزار تومانی گفت: در مرحله فعلی اجرای این مصوبه، برنامه‌ای برای حذف سهمیه سوخت خودروهای نو شماره اجرایی نشده و این موضوع منوط به ابلاغ رسمی سیاست‌ها و مصوبات بعدی از سوی دولت است.

باصفا درباره وضعیت مالکان دارای بیش از یک خودرو افزود: برای این گروه، سامانه‌ای طراحی شده که مالکان می‌توانند از طریق آن، یکی از خودروهای خود را به عنوان خودروی سهمیه‌بگیر انتخاب کنند. اجرای این بخش نیز پس از نهایی شدن سیاست‌ها به‌صورت رسمی عملیاتی خواهد شد.

وی در تشریح وضعیت سهمیه سوخت خودروهای خارجی و وارداتی بیان کرد: طبق مصوبه دولت، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای فعال در مناطق آزاد و خودروهای دارای پلاک دولتی از سازوکار نرخ‌های قبلی حذف شده‌اند و سهمیه آن‌ها در قالب بنزین با نرخ ۵ هزار تومانی (نرخ دوم) به‌صورت ماهانه در کارت سوخت شارژ می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: این موضوع شامل همه خودروهای وارداتی و خارجی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی می‌شود.

باصفا همچنین به تعیین تکلیف سهمیه سوخت خودروهای فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌ها و بر اساس میزان پیمایش اعلام‌شده، به شکل یارانه‌ای محاسبه می‌شود که این پرداخت از سوی وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و در نهایت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت سهمیه سوخت رانندگان فعال در این پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای محاسبه و از طریق پرداخت نقدی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.