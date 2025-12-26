به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به اینکه فروش نفت در چه شرایطی قرار دارد، اظهار کرد: وقتی صحبت از فروش نفت می‌کنیم، یک بخش، کمیت فروش است، اصطلاحاً تعداد بشکه نفت‌ها و حجم نفتی که می‌فروشیم. این عدد خوب است، یعنی کمافی‌السابق این روند ادامه دارد.

وی افزود: بخش دیگر برمی‌گردد به قیمت. قیمت دو مؤلفه دارد، یک مؤلفه شاخص‌های بین‌المللی است که در مقایسه با پارسال افت قابل توجهی داشته‌اند که اساساً در کنترل صنعت نفت ایران نیست، به شاخص‌های بین‌المللی مربوط است و این بخش ممکن است بعضاً در حوزه‌هایی بر درآمد کشور اثرگذار باشد.

وزیر نفت تصریح کرد: کاری که ما می‌کنیم این است که با همین راه‌اندازی‌ها، افتتاح‌ها و پیگیری طرح‌های توسعه میادین نفتی کشور، حجم تولید را بالا ببریم، میزان فروش‌مان که از لحاظ کمیت افزایش پیدا کند، آن کاهش شاخص‌های بین‌المللی را می‌توانیم پوشش دهیم و کمک کنیم که درآمد کشور کمافی‌السابق پایدار و بر اساس روال و نیازمندی‌های کشور افزایش پیدا کند.