انتقاد معاون استاندار سمنان از مصرف غیرمتعارف سوخت در خودروهای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده ظهر شنبه در نشست کمیسیون مدیریت خودروهای دولتی استان سمنان در سالن جلسات استانداری بیان کرد: بررسی موضوعات به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و مصوباتی که لازم است در این جلسات اتخاذ شود، حتماً پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با نگاه جدی‌تری به موضوع مصرف سوخت، به‌ویژه در ناوگان خودرویی خود ورود کنند و این موضوع را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خودروهای دولتی افزود: متأسفانه بخشی از ناوگان خودرویی ادارات فرسوده است و در مواردی گزارش‌هایی از مصرف‌های غیرمتعارف سوخت ارائه می‌شود که قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری است.

عبدالله زاده دوگانه‌سوز کردن خودروهای دولتی را یکی از راهکارهای مهم در مدیریت مصرف سوخت دانست و تصریح کرد: دستورالعمل‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد و دستگاه‌هایی که تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند، مکلف هستند هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این دستورالعمل‌ها اقدام کنند.

وی به تکالیف ملی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی حوزه‌ها، اعتبارات به صورت ملی پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تکلیف قانونی دارند لیکن در صورتی که مستندات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها کامل و بدون اشکال باشد، موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات تصویب خواهد شد.