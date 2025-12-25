  1. بین الملل
۵ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۱

مشاور «جولانی»: قسد به تعهدات توافق ۱۰ مارس پایبند نمانده است

مشاور امور رسانه‌ای رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) باید مسئولیت عدم پایبندی خود به مفاد توافق ۱۰ مارس را برعهده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد موفق زیدان»، مشاور رسانه‌ای «ابومحمد الجولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، گفت: گزینه‌ها در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به‌شدت محدود شده و این نیروها باید مسئولیت عدم اجرای تعهدات خود در توافق دهم مارس را که با حضور میانجی‌هایی مانند ترکیه و آمریکا امضا شد بپذیرند.

وی مدعی شد که اجماع داخلی پیرامون «عهد جدید» سوریه در مراسم سالگرد نخست «پیروزی» به‌روشنی نمایان شده و هم‌زمان، حمایت و پذیرش بین‌المللی از «سوریه جدید» که بر سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه بازسازی و توسعه متمرکز است، در حال تقویت شدن است.

توافق ۱۰ مارس میان رژیم «جولانی» و نیروهای دموکراتیک سوریه با هدف تنظیم روابط امنیتی و اداری در مناطق شمال و شمال‌شرق این کشور و با حضور و نظارت بازیگران بین‌المللی از جمله آمریکا و ترکیه امضا شد. با این حال، رژیم جولانی در هفته‌های اخیر بارها قسد را به تعلل و عدم اجرای تعهدات توافق متهم کرده و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده است.

در روزهای اخیر، تنش‌های مسلحانه میان نیروهای وابسته به جولانی و قسد در شهر حلب شدت یافته است. درگیری‌ها در محله‌های الاشرفیه و شیخ مقصود، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته و بار دیگر نگرانی‌ها درباره روند ادغام و پایبندی طرفین به توافقات را تشدید کرده است.

دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌ها می‌دانند و پس از چند روز درگیری، بنابر گزارش‌ها توافقی برای کاهش تنش اعلام شده است، اگرچه فشارها بر اجرای کامل توافق ۱۰ مارس همچنان ادامه دارد.

