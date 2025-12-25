مشاور «جولانی»: قسد به تعهدات توافق ۱۰ مارس پایبند نمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد موفق زیدان»، مشاور رسانهای «ابومحمد الجولانی» رئیسجمهور خودخوانده سوریه، گفت: گزینهها در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بهشدت محدود شده و این نیروها باید مسئولیت عدم اجرای تعهدات خود در توافق دهم مارس را که با حضور میانجیهایی مانند ترکیه و آمریکا امضا شد بپذیرند.
وی مدعی شد که اجماع داخلی پیرامون «عهد جدید» سوریه در مراسم سالگرد نخست «پیروزی» بهروشنی نمایان شده و همزمان، حمایت و پذیرش بینالمللی از «سوریه جدید» که بر سرمایهگذاری واقعی در حوزه بازسازی و توسعه متمرکز است، در حال تقویت شدن است.
توافق ۱۰ مارس میان رژیم «جولانی» و نیروهای دموکراتیک سوریه با هدف تنظیم روابط امنیتی و اداری در مناطق شمال و شمالشرق این کشور و با حضور و نظارت بازیگران بینالمللی از جمله آمریکا و ترکیه امضا شد. با این حال، رژیم جولانی در هفتههای اخیر بارها قسد را به تعلل و عدم اجرای تعهدات توافق متهم کرده و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده است.
در روزهای اخیر، تنشهای مسلحانه میان نیروهای وابسته به جولانی و قسد در شهر حلب شدت یافته است. درگیریها در محلههای الاشرفیه و شیخ مقصود، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته و بار دیگر نگرانیها درباره روند ادغام و پایبندی طرفین به توافقات را تشدید کرده است.
دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیریها میدانند و پس از چند روز درگیری، بنابر گزارشها توافقی برای کاهش تنش اعلام شده است، اگرچه فشارها بر اجرای کامل توافق ۱۰ مارس همچنان ادامه دارد.
