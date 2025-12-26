دستور رهبر کره شمالی برای افزایش تولید موشک و مهمات در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تصمیم رهبر کره شمالی برای افزایش تولید موشک و مهمات در سال ۲۰۲۶ با توجه به «نیازهای آینده و تقاضای رو به رشد نیروهای موشکی و توپخانهای کشور» اتخاذ شده است.
در گزارش خبرگزاری کره آمده است که کیم جونگ اون در بازدیدی میدانی از مهمترین مراکز نظامی و صنعتی، از روند تولید موشکها و مهمات در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ مطلع شد. او در جریان این بازدید اعلام کرد که «بر اساس نیازهای پیشبینیشده، باید برنامه تولید سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.»
رهبر کره شمالی همچنین تاکید کرد که صنایع نظامی کشور توانستهاند برنامه تولید سال ۲۰۲۵ را با موفقیت اجرا کنند. او اسناد مربوط به طرحهای نوسازی صنایع دفاعی را نیز امضا کرد؛ طرحهایی که قرار است در نهمین کنگره حزب کارگران کره ارائه شود.
خبرگزاری مرکزی کره در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که کیم جونگ اون بر «فرایند آزمایش شلیک نسلی جدید از موشکهای ضدهوایی» از نزدیک نظارت کرده است.
