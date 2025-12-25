به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، کره شمالی در بیانیهای تصریح کرد که تحرکات اخیر آمریکا عامل اصلی افزایش بیثباتی هستهای در منطقه است.
در این بیانیه آمده است که ورود زیردریایی تهاجمی اتمی آمریکا به پایگاه «بوسان» در کره جنوبی، یک اقدام تحریکآمیز است که سطح تنشها را افزایش میدهد.
پیونگیانگ همچنین به همکاریهای نظامی اخیر میان آمریکا و کره جنوبی واکنش نشان داد و اعلام کرد: چراغ سبز واشنگتن به سئول برای توسعه زیردریاییهای هستهای، مستقیماً امنیت منطقه [شبه جزیره کره] را تحت تأثیر قرار داده و تهدیدی جدی برای ثبات است.
در پایان این بیانیه تأکید شده که اقدامات نظامی آمریکا و استقرار زیردریاییهای هستهای این کشور [در نزدیکی مرزهای کره شمالی]، هرگز مواضع پیونگیانگ را تغییر نخواهد داد.
