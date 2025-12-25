  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ دی ۱۴۰۴، ۳:۴۷

کره شمالی: واشنگتن منطقه را به سمت بی‌ثباتی هسته‌ای سوق می‌دهد

کره شمالی: واشنگتن منطقه را به سمت بی‌ثباتی هسته‌ای سوق می‌دهد

دولت کره شمالی با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن در شبه‌جزیره کره، نسبت به پیامدهای خطرناک حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، کره شمالی در بیانیه‌ای تصریح کرد که تحرکات اخیر آمریکا عامل اصلی افزایش بی‌ثباتی هسته‌ای در منطقه است.

در این بیانیه آمده است که ورود زیردریایی تهاجمی اتمی آمریکا به پایگاه «بوسان» در کره جنوبی، یک اقدام تحریک‌آمیز است که سطح تنش‌ها را افزایش می‌دهد.

پیونگ‌یانگ همچنین به همکاری‌های نظامی اخیر میان آمریکا و کره جنوبی واکنش نشان داد و اعلام کرد: چراغ سبز واشنگتن به سئول برای توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای، مستقیماً امنیت منطقه [شبه جزیره کره] را تحت تأثیر قرار داده و تهدیدی جدی برای ثبات است.

در پایان این بیانیه تأکید شده که اقدامات نظامی آمریکا و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور [در نزدیکی مرزهای کره شمالی]، هرگز مواضع پیونگ‌یانگ را تغییر نخواهد داد.

کد خبر 6701336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      15 0
      پاسخ
      عصبانیت کره شمالی از اتمی شدن ژاپن کاملا مشخص هست
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 1
      پاسخ
      خوده بیشرف ۳۰ ساله دارد بمب اتم می‌سازد میخاد غیراز خودش کشور دیگری توان ساختشو نداشته باشد خبر از کره جنوبی ازژاپن ازچین بخصوص ژاپن ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها