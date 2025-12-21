به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی (کیسیانای)، مؤسسه مطالعات ژاپن وابسته به وزارت خارجه این کشور در بیانیهای اعلام کرد: تلاش توکیو برای هستهای شدن باید به هر قیمتی متوقف شود، زیرا میتواند فاجعهای بزرگ برای بشریت به بار آورد.
این بیانیه با اشاره به اظهارات یک مقام ژاپنی مبنی بر لزوم دستیابی به سلاح اتمی، تصریح کرد: این یک لغزش زبانی یا ادعای نسنجیده نیست، بلکه بهروشنی بازتابدهنده جاهطلبی دیرینه ژاپن برای هستهای شدن است.
مؤسسه مطالعات ژاپن هشدار داد: در صورت دستیابی ژاپن به سلاح هستهای، کشورهای آسیایی با یک فاجعه هستهای هولناک مواجه خواهند شد.
این مؤسسه وابسته به وزارت خارجه کره شمالی تصریح کرد: توکیو بهطور آشکار در حال افشای برنامه جاهطلبانه خود برای دستیابی به سلاح هستهای بوده و از خط قرمز عبور کرده است.
بیانیه وزارت امور خارجه کره شمالی، واکنشی است به درج خبری در خبرگزاری کیودو ژاپن که در آن به نقل از یک مقام ناشناس در دفتر سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن نوشته بود که این کشور باید به سلاح هستهای دست یابد.
