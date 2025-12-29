  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۱

کره شمالی، موشک کروز دوربرد آزمایش کرد

کره شمالی با هدف بررسی توان رزمی یگان‌های موشکی، ۲ فروند موشک کروز راهبردی را به سمت دریا شلیک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی، این کشور دو فروند موشک کروز راهبردی دوربرد را به سمت دریا شلیک کرد.

کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، شخصاً بر این رزمایش که روز یکشنبه بر فراز دریای زرد برگزار شد، نظارت داشت و خواستار توسعه نامحدود و پایدار نیروهای هسته‌ای کشورش شد.

رهبر کره شمالی تاکید کرد دولت و حزب حاکم کره شمالی، باید همانند گذشته، تمام تلاش خود را برای توسعه نامحدود و مستمر نیروی رزمی هسته‌ای این کشور ادامه دهد.

این آزمایش ظاهراً نخستین آزمایش از این نوع از اوایل ماه نوامبر به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، ارتش کره جنوبی اعلام کرد پرتاب چندین موشک را از منطقه سونان در نزدیکی پیونگ‌یانگ رصد کرده است.

خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد هدف این رزمایش، بررسی توان رزمی یگان‌های موشکی دوربرد بوده است. کره شمالی، پیش‌تر در ۶ نوامبر یک آزمایش موشک بالستیک انجام داده بود.

کد خبر 6705505

