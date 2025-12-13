افت هفتگی ۴ درصدی نفت زیر سایه مازاد عرضه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت طی یک هفته گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته است؛ افتی که نتیجه مازاد عرضه در بازار جهانی و احتمال دستیابی به صلح میان روسیه و اوکراین عنوان می‌شود. این عوامل بر نگرانی‌ها نسبت به تأثیر توقیف نفت‌کش ونزوئلا پیشی گرفته‌اند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۶ سنت، معادل ۰.۲۶ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۱۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۶ سنت، معادل ۰.۲۸ درصد رشد، در سطح ۵۷ دلار و ۴۴ سنت معامله شد.

با این حال، هر دو شاخص نفتی روز پنجشنبه حدود ۱.۵ درصد افت قیمت را ثبت کردند و در مجموع طی یک هفته گذشته بیش از ۴ درصد کاهش داشته‌اند.

آمریکا روز چهارشنبه یک نفت‌کش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد و به گفته برخی منابع، واشنگتن آمادگی دارد مانع تردد کشتی‌های بیشتری شود که نفت ونزوئلا را حمل می‌کنند. با این حال، تاجران و تحلیلگران می‌گویند عرضه بالای نفت در بازار جهانی، اثر این اقدام آمریکا بر قیمت‌ها را تا حد زیادی خنثی کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد عرضه جهانی نفت در سال آینده میلادی روزانه ۳.۸۴ میلیون بشکه بیش از تقاضا خواهد بود؛ رقمی معادل حدود ۴ درصد تقاضای جهانی.

در مقابل، داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان می‌دهد این گروه برای سال ۲۰۲۶ تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا را پیش‌بینی می‌کند.

در عین حال، برخی عوامل حمایتی قیمت نفت همچنان پابرجاست؛ از جمله تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا و حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌ها و چاه‌های نفت روسیه.