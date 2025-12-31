به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع پالایشگاهی اعلام کردند که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، ممکن است قیمت فروش نفت خام سبک عربی خود به بازار آسیا را در ماه فوریه برای سومین ماه پیاپی کاهش دهد؛ اقدامی که در پی روند کاهشی قیمتهای نقدی انجام میشود.
بر اساس نظرسنجی رویترز از ۶ منبع پالایشگاهی مستقر در آسیا، قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عربی برای ماه فوریه احتمال دارد ۱۰ تا ۳۰ سنت به ازای هر بشکه کاهش یابد و به محدوده ۳۰ تا ۵۰ سنت برای هر بشکه کمتر از میانگین قیمت نفت عمان - دوبی برسد.
دادههای رویترز نشان میدهد این سومین کاهش ماهانه است و زیانهای ناشی از اختلاف قیمت ۶۰ سنت برای هر بشکه در ژانویه را، که پایینترین سطح در پنج سال گذشته بود، افزایش میدهد.
این نظرسنجی نشان میدهد که قیمت رسمی فروش نفت خام «فوق سبک عربی» ممکن است ۱۰ تا ۲۰ سنت برای هر بشکه کاهش یابد، در حالی که انواع نفت خام «متوسط عربی» و «سنگین عربی» در فوریه ممکن است ثابت بماند یا نسبت به ژانویه ۱۰ سنت کاهش یابد.
در بازارهای تکمحموله، اختلاف قیمت نفت دبی با نفت سواپ، پس از کاهش از ماه اکتبر بهدلیل مازاد عرضه بالا، هفته گذشته افزایش یافت، میانگین قیمت نفت در این ماه تاکنون ۶۱ سنت به ازای هر بشکه بوده است که نسبت به ۸۸ سنت در ماه نوامبر کاهش یافته و نصف میانگین اکتبر است.
این فشار ناشی از لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) از آوریل تاکنون و افزایش تولید در آمریکا و دیگر کشورهای تولیدکننده بوده است.
هشت عضو اوپکپلاس در بازه زمانی آوریل تا دسامبر امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازارهای جهانی بازگرداندهاند.
هشت عضو این ائتلاف در نشست ماه نوامبر تصمیم گرفتند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را برای سه ماه نخست سال آینده میلادی بهدلیل پیشبینی مازاد عرضه متوقف کنند. طبق تازهترین گزارش ماهانه آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶، روزانه ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
در همین حال، اختلال اخیر در صادرات نفت ونزوئلا تأثیر اندکی بر بازار خاورمیانه داشته است، عرضه نفت ونزوئلا حدود یک درصد از عرضه جهانی را شامل میشود، در حالی که بیشتر صادرات این تولیدکننده آمریکای جنوبی عضو اوپک راهی پالایشگاههای مستقل کوچک در چین میشد.
قیمتهای رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی بهطور معمول اوایل هر ماه منتشر میشود و روند قیمتهای ایران، کویت و عراق را تعیین میکنند و بر حدود ۹ میلیون بشکه نفت خام در روز به مقصد آسیا تأثیر میگذارند.
شرکت دولتی آرامکوی عربستان سعودی قیمتهای رسمی فروش خود را بر اساس توصیههای مشتریان و پس از محاسبه تغییرات ماهانه در ارزش نفت خام، بازده پالایش و قیمت فرآوردهها تعیین میکند.
مقامهای آرامکو بر اساس سیاست رسمی خود، درباره قیمتهای ماهانه اظهار نظر نمیکنند.
