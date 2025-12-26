به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، دومین رویداد فناوری و نوآوری «دیباذین» در حوزه صنعت نساجی و پوشاک با حضور زهرا ناظمبکائی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، به همراه هیئت رئیسه دانشگاه و با هدف تقویت تعامل دانشگاه و صنعت و حمایت از نوآوریهای دانشجویی برگزار شد.
این رویداد با محوریت ارتقای نقش دختران دانشجو در عرصههای فناورانه و اقتصادی، توسعه مهارتهای نوآورانه و نمایش دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجرایی در استان آذربایجانغربی برگزار شد. مراسم در روز پنجشنبه ۴ دیماه، در تالار وحدت شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.
پیوند دانشگاه و صنعت
زهرا ناظمبکائی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در توسعه کشور گفت: برگزاری رویدادهای فناورانه در بستر دانشگاه، میتواند ارتباط دانشگاه و صنعت را بهصورت کاربردی برقرار کرده و زمینهساز بالندگی هرچه بیشتر دختران دانشجو شود.
وی صنعت مد و پوشاک را یکی از حوزههای کلیدی در این مسیر برشمرد و افزود: دانشگاه الزهرا بهعنوان تنها دانشگاه جامع بانوان، با بهرهگیری از ظرفیتهای نوآورانه دانشجویان، میتواند زمینه ارتقای مهارت و توانمندی آیندهسازان کشور را فراهم نماید.
رئیس دانشگاه با اشاره به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر زمان جهش علمی با حمایت صنعت همراه شده و ایدهها به فناوری تبدیل شدهاند، موفقیت حاصل گردیده است؛ حوزه دفاعی نمونهای روشن از این همافزایی میان علم، صنعت و اقتدار ملی است.
امضای تفاهمنامه و نشستهای راهبردی
در حاشیه این رویداد، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه الزهرا (س) و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجانغربی با هدف توسعه مشاغل خانگی و حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویان به امضا رسید.
همچنین، ناظمبکائی و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه در نشستی با عبدالرضا فلاح، مشاور استاندار و رئیس ستاد فناوری و نوآوری آذربایجانغربی، زمینههای همکاری مشترک میان شعبه دانشگاه در ارومیه و استانداری استان را بررسی کردند.
تمرکز این نشست بر توسعه زیستبوم نوآوری، حمایت از صنایع خلاق و تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل منطقهای بود.
بازدید از شعبه ارومیه دانشگاه نیز از دیگر برنامههای سفر بود که در آن بر تقویت زیرساختهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط مؤثرتر با صنعت و نهادهای اجرایی استان تأکید شد.
درباره رویداد دیباذین
دبیرخانه دومین رویداد دیباذین امسال ۲۰۰ طرح در زمینه طراحی لباس دریافت کرد که از میان آنها ۱۵ طرح برای ارائه حضوری و داوری انتخاب شد. شرکتکنندگان از هشت استان کشور در این رویداد حضور داشتند و طرحها توسط داوران برجسته دانشگاه الزهرا (س) و دیگر متخصصان مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت.
در این دوره، ۱۷ کارگاه تخصصی با مجموع ۱۸۰۰ ساعت آموزش برگزار شد و در اختتامیه، جوایزی به ایدههای برتر اهدا شد. همچنین حمایتهایی برای تبدیل این ایدهها به فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال ارائه شد.
