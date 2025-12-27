به گزارش خبرنگار مهر، اکرم نجفی ظهر شنبه در نشست خبری نمایشگاه مد و لباس «مینودخت» اظهار کرد: نمایشگاه «مینودخت» با رویکرد مد و لباس اجتماع‌محور بانوان، از ششم تا هشتم دی‌ماه دایر است و از ساعت ۹ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

وی درباره نحوه انتخاب آثار حاضر در این رویداد افزود: طرح‌ها و ایده‌های برگزیده جشنواره «مینودخت» که به همت بسیج جامعه زنان برگزار شد، پس از داوری اولیه و تأیید هیئت داوران مبنی بر دارا بودن ویژگی‌ها و شاخص‌های تخصصی، در این نمایشگاه به نمایش درمی‌آیند.

نجفی بر لزوم حمایت از پوشاک و مد و لباس بانوان تأکید کرد و گفت: حوزه پوشاک بانوان نیازمند انجام اقدامات گسترده‌تر مانند حمایت از طراحان، تقویت خلاقیت‌ها، ایده‌های نو و همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی است.

وی در ادامه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود استان در حوزه طراحی و تولید لباس اشاره کرد و افزود: در این رویداد، آثاری از جمله لباس فرم مدارس، مانتو و شلوار و همچنین لباس‌های مجلسی مخصوص بانوان به نمایش درآمده است. استان قزوین از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه طراحی و تولید پوشاک برخوردار است و حضور برخی شرکت‌کنندگان، به‌ویژه در بخش دانش‌آموزی که برای نخستین‌بار در نمایشگاه مشارکت کرده‌اند، بیانگر این توانمندی‌هاست.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در معرفی توانمندی‌های استان گفت: رسانه‌ها می‌توانند با بازتاب ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید و طراحی، زمینه افزایش شناخت عمومی و حمایت مردم از محصولات بومی را فراهم کنند.

وی افزود: حمایت مصرف‌کنندگان از تولیدات استان، علاوه بر تقویت انگیزه تولیدکنندگان و طراحان، موجب ارتقای کیفیت محصولات و افزایش تمایل آنان برای حضور مستمر در رویدادهای تخصصی و ورود به عرصه‌های رقابتی، از جمله بازارهای بین‌المللی خواهد شد.

نجفی در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد یک بستر ثابت برای عرضه و فروش محصولات بومی مرتبط با پوشاک بانوان، اظهار کرد: ایجاد بازارچه می‌تواند امکان دسترسی مردم به پوشاک باکیفیت و قیمت مناسب را فراهم کند. این موضوع در برنامه استان قرار دارد و هم‌اکنون دفتر امور بانوان در حال پیگیری آن است.