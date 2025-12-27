شرکت ۲۵۷ اثر در نمایشگاه مد و لباس «مینودخت» قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس «مینودخت» بعد از ظهر شنبه در فرهنگسرای بانو سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افتتاح شد.

سمیه محرابی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد: جشنواره «مینودخت» لایه استانی جشنواره «ایراندخت» است که به همت بسیج جامعه زنان کشور در حال برگزاری است. ما در بخش‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و ویژندها میزبان آثار شرکت‌کنندگان هستیم.

وی افزود: در جریان برگزاری این رویداد، از ابتدای آغاز تبلیغات، ۲۵۷ اثر در سامانه مربوطه ثبت و وارد مرحله داوری اولیه شد. در این مرحله، پنج نفر از اساتید مجرب با معیارهایی نظیر پوشش عفیفانه، امکان تولید انبوه و سایر شاخص‌های تخصصی، آثار را مورد بررسی قرار دادند.

این مسئول در ادامه به بخشی از اقدامات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست، دو کارگاه در ۲۷ آبان و ۳ آذر برگزار شد که در آن بیش از ۳۰۰ نفر از مخاطبان با کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و تولید پوشاک و همچنین نقاشی و چاپ روی پارچه آشنا شدند و گواهی فنی‌وحرفه‌ای دریافت کردند.

محرابی در پاسخ به این پرسش که آیا در این رویداد همه سلایق در نظر گرفته شده یا محدود به طیف خاصی است، بیان کرد: تلاش شده نیازهای متنوع جامعه، هم در حوزه اجتماعی و هم در فضای خانوادگی، دیده شود. گرچه سلیقه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است، اما در حوزه پوشاک، آیتم‌هایی مانند فرم، رنگ و کاربردپذیری مورد توجه قرار گرفته و سعی شده طراحی‌ها به‌گونه‌ای باشد که یک بانوی ایرانی بتواند با آن در اجتماع حضور فعال داشته باشد.

وی در پایان بر حمایت از طراحی‌ها و آثار برگزیده تأکید کرد و افزود: یکی از ضعف‌های موجود این است که پس از پایان رویدادها، ایده‌های برتر به حال خود رها می‌شوند. ما از ابتدای برنامه‌ریزی این رویداد تأکید داشتیم که تولیدکنندگان، طراحان و ایده‌پردازانی که ویژگی‌ها و شاخص‌های مورد نظر را داشته باشند، قطعاً مورد حمایت قرار بگیرند.