امیری: ۷۷ زندانی در شاهرود مشمول ارفاق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری پیش از ظهر آدینه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در دفتر خود با بیان اینکه شب گذشته از زندان شاهرود بازدید صورت گرفت بیان کرد: مقامات قضائی شهرستان شاهرود با حضور در زندان در جریان آخرین وضعیت این زیرساخت قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان این بازدید و به مناسبت فرا رسیدن ایام رجب و لیله الرغائب ۷۷ زندانی مشمول ارفاقات قانونی شدند.

دادستان شاهرود با بیان اینکه تسهیلات قضائی برای مشمولان ارفاقات صورت گرفته است بیان کرد: آزادی با مساعدت خیران و ستاد دیگه و رضایت شکات از جمله این ارفاقات محسوب می‌شود.

جلالی با بیان اینکه تعدادی از این زندانیان همچنین از مرخصی و انتقال به زندان باز بهره‌مند شدند گفت: کاهش قرار و همچنین پایان حبس و بخشش باقیمانده یا تقلیل آن از دیگر تسهیلات قضائی بود که زندانیان شهرستان شاهرود به مناسبت ایام رجب از آن بهره‌مند شدند