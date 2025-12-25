به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال در حاشیه بررسی روند اجرای پانزدهمین پویش حیات دوباره وقف در شهرستان میبد، با اشاره به الزامات قانونی در قوانین حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: عدم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای که به موجب قانون جامع حدنگار از اعتبار ساقط شده‌اند، پیامدهایی از جمله محرومیت از خدمات اداری در پی دارد.

وی با بیان اینکه زمین یکی از ارزشمندترین مواهب خدادادی محسوب می‌شود و مالکیت آن همیشه از مسائل مهم در روابط اجتماعی بوده است، افزود: متأسفانه امروزه بخش زیادی از اختلافات میان اشخاص که عمدتاً با تشکیل پرونده به محاکم قضائی کشیده می‌شود ناشی از فاقد سند بودن اراضی است به همین دلیل صدور اسناد رسمی مالکیت، در کاهش این پرونده‌ها و ارتقا بهداشت حقوقی و امنیت قضائی تأثیرگذار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به سیر تاریخی تغییر اسناد مالکیت در ایران خاطرنشان کرد: اسناد مالکیت همگام با توسعه فناوری، تغییر شکل را تجربه کرده و در حال حاضر اسناد تک‌برگ با بهره‌گیری از نقشه شمیم با دقت بسیار بالا و ضریب خطای کمتر از ۳ سانتی‌متر صادر می‌شود که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.

اقبال ادامه داد: با توجه به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حد و مرز املاک در اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار)، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به موجب قانون جامع حدنگار الزامی شده و به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضائی استان یزد، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع است.

دبیر کمیته استان هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در بخش دیگر یادآور شد: بر اساس قانون جدید الزام که در سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرا شده، اسناد تک فعلی به صورت سبزرنگ است و از این تاریخ نه تنها اسناد عادی اعتبار ندارند بلکه اسناد دفترچه‌ای هم باید الزاماً به تک برگ تبدیل و سپس، خدمات دریافت نمایند.

وی در عین حال با تقدیر از استقبال مردم در طرح قرارگاه شهید صدوقی یزد برای تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ سبزرنگ ادامه داد: با اجرای این طرح از ابتدای امسال، رشد بسیار بالایی در تعویض اسناد دفترچه‌ای یزد داشتیم.

اقبال با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی برنامه تکلیفی سازمان از ابتدای سال تاکنون گفت: با تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان ۹۸ هزار سند دفترچه‌ای در این استان وجود دارد که یکی زیرساخت اصلی اجرای قانون الزام، تعویض این اسناد دفترچه‌ای است و باید مورد توجه جدی مردم باشد.

وی درباره اجرای پویش حیات دوباره وقف هم گفت: تلاش‌های خوبی طی برگزاری ۱۵ پویش‌های صدور اسناد مختلف بویژه اسناد موقوفات انجام شده و امروز در قالب پانزدهمین پویش حیات دوباره وقف، ۲۰ سند در میبد، ۱۵ سند در مهریز، ۱۵ سند در مناطق یک و دو یزد، ۱۴ سند در تفت، ۱۰ سند در اردکان و ۶ سند هم در زارچ به نمایندگان اوقاف تحویل داده شد و در سایر شهرستان‌ها هم در حال صدور است.