سردار سلمانی:انبار غیرمجاز کالاهای اساسی در ایلام کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌ها و اطلاعاتی مبنی بر وجود انبار احتکار کالاهای اساسی در شهر ایلام، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله، در بازرسی از این محل مقدار قابل توجهی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که به‌صورت غیرمجاز دپو و احتکار شده بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش کالاهای کشف‌شده را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه، یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار سلمانی در پایان، برخورد قاطع با پدیده‌های احتکار و قاچاق کالا را از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه تخلف اقتصادی از جمله قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و سایر جرائم و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.