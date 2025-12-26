۸ میلیارد کالای قاچاق در کاشان توقیف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق و در راستای برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق، مأموران کلانتری ۱۶ مشکات این فرماندهی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سمند مظنون و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی انجام شده از خورو توقیفی، ۲۰۰ عدد تلفن رومیزی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.