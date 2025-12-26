  1. استانها
  2. اصفهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۰

۸ میلیارد کالای قاچاق در کاشان توقیف شد

۸ میلیارد کالای قاچاق در کاشان توقیف شد

کاشان - فرمانده انتظامی کاشان از توقیف یک دستگاه خودرو سمند حامل بیش از هشت میلیارد کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق و در راستای برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق، مأموران کلانتری ۱۶ مشکات این فرماندهی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سمند مظنون و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی انجام شده از خورو توقیفی، ۲۰۰ عدد تلفن رومیزی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد خبر 6702104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها