واکنش حکیم به حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم حمله تروریستی در مسجد جامع امام علی (ع) در حمص را محکوم کرد.

عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد جامع امام علی (علیه‌السلام) در شهر حمص سوریه را به شدت محکوم کرد.

وی در بیانیه ای از نهادهای مسئول در سوریه خواست تا امنیت همه شهروندان سوری، از جمله اقشار و طوایف مختلف، تضمین و از آنان محافظت کنند.

گفتنی است که در انفجار تروریستی امروز در مسجد امام علی (ع) در حمص سوریه هشت نفر به شهادت رسیدند و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.