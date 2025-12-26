ترکیه، حمله تروریستی به مسجدی در سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ترکیه امروز»، وزارت امور خارجه ترکیه، حمله تروریستی به یک مسجد در حمص سوریه که دست‌کم هشت شهید و ۱۸ زخمی بر جای گذاشت را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه، بر همراهی با سوریه در مسیر تقویت ثبات و امنیت این کشور تأکید کرد.

گفتنی است که منابع خبری از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجار تروریستی مسجدی در محله وادی الذهب در حمص سوریه خبر دادند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انفجار در مسجد امام علی (ع) در محله وادی الذهب حمص ناشی از بمب‌های کار گذاشته شده در داخل مسجد بوده است.

الاخباریه السوریه هم گزارش داد که این انفجار در مسجدی در محله وادی الذهب حمص در پی بمب‌های کار گذاشته شده در گوشه‌ای از مسجد رخ داد که مملو از نمازگزاران بود.