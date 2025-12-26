  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

واکنش بغداد به حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجدی در حمص سوریه

واکنش بغداد به حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجدی در حمص سوریه

وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ‌ای حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع) محله وادی الذهب شهر حمص سوریه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای حمله تروریستی امروز جمعه به نمازگزاران در مسجد امام علی بن ابی‌طالب (ع) محله وادی الذهب شهر حمص سوریه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: عراق حمله تروریستی جنایتکارانه ای را که نمازگزاران را در مسجد امام علی بن ابی‌طالب در محله وادی الذهب شهر حمص در سوریه هدف قرار داد و به جان ‌باختن شماری از قربانیان بی‌گناه انجامید، به شدت محکوم می ‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما مخالفت قاطع خود را با هر شکل از تروریسم، خشونت و افراط گرایی اعلام می ‌کنیم که غیرنظامیان و عبادتگاه‌ها را هدف قرار می ‌دهد و در پی برهم زدن امنیت و ثبات و دامن زدن به فتنه در جوامع است.

وزارت خارجه عراق همچنین بر حمایت این کشور از تلاش‌های منطقه ای و بین‌المللی برای ریشه ‌کن کردن تروریسم و خشکاندن منابع آن تأکید کرد و به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی در حمص تسلیت گفت و با آنان ابراز همدردی کرد.

کد خبر 6702669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها