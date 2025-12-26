واکنش بغداد به حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجدی در حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای حمله تروریستی امروز جمعه به نمازگزاران در مسجد امام علی بن ابی‌طالب (ع) محله وادی الذهب شهر حمص سوریه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: عراق حمله تروریستی جنایتکارانه ای را که نمازگزاران را در مسجد امام علی بن ابی‌طالب در محله وادی الذهب شهر حمص در سوریه هدف قرار داد و به جان ‌باختن شماری از قربانیان بی‌گناه انجامید، به شدت محکوم می ‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما مخالفت قاطع خود را با هر شکل از تروریسم، خشونت و افراط گرایی اعلام می ‌کنیم که غیرنظامیان و عبادتگاه‌ها را هدف قرار می ‌دهد و در پی برهم زدن امنیت و ثبات و دامن زدن به فتنه در جوامع است.

وزارت خارجه عراق همچنین بر حمایت این کشور از تلاش‌های منطقه ای و بین‌المللی برای ریشه ‌کن کردن تروریسم و خشکاندن منابع آن تأکید کرد و به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی در حمص تسلیت گفت و با آنان ابراز همدردی کرد.