طالبان، حمله تروریستی به مسجدی در سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان در بیانیهای، حمله روز گذشته به یک مسجد در شهر حمص سوریه را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه دولت طالبان آمده است: کابل، حمله به مسجدی در سوریه را با شدیدترین شکل ممکن محکوم میکند و مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت سوریه ابراز میدارد.
شب گذشته گروهی که خود را «سرایا انصارالسنه» مینامد، مسئولیت انفجار در مسجد امام علی (ع) در حمص سوریه را برعهده گرفت.
این گروه تکفیری بر تداوم حملات علیه اقلیتهای مذهبی سوریه تاکید کرد. سرایا انصارالسنه، پیشتر در ژوئن، حملهای به یک کلیسای دمشق را نیز بر عهده گرفته بود.
این در حالی است که حمزه المصطفی وزیر دولت خود خوانده سوریه، داعش را مسئول عملیات تروریستی در حمص اعلام کرده بود.
منابع خبری از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجار تروریستی در محله علوینشین وادی الذهب در حمص سوریه خبر دادند.
