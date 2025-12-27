واکنش الازهر به انفجار تروریستی در مسجد امام علی(ع) در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، الازهر مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنایت صورت گرفته در یکی از مساجد استان حمص سوریه حین برگزاری نماز جمعه به مثابه زیر پا گذاشتن حرمت جان انسان‌ها و اماکن مقدس است.

در این بیانیه آمده است، عاملان این جنایت بویی از دین، انسانیت و اخلاق نبرده‌اند و زندگی دیگران برای آنها اهمیتی ندارد. این افراد تهدیدی برای امنیت جوامع و ثبات آنها هستند.

الازهر از مردم سوریه خواست اختلافات مذهبی و طایفه‌ای خود را کنار گذاشته و در برابر این جنایات خشونت آمیز که ثبات و امینت کشورشان را هدف قرار داده متحد شوند.

شب گذشته گروهی که خود را «سرایا انصارالسنه» می‌نامد، مسئولیت انفجار در مسجد امام علی (ع) در حمص سوریه را برعهده گرفت.

این گروه تکفیری بر تداوم حملات علیه اقلیت‌های مذهبی سوریه تاکید کرد. سرایا انصارالسنه، پیشتر در ژوئن، حمله‌ای به یک کلیسای دمشق را نیز بر عهده گرفته بود.

این در حالی است که حمزه المصطفی وزیر دولت خود خوانده سوریه، داعش را مسئول عملیات تروریستی در حمص اعلام کرده بود.

منابع خبری از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجار تروریستی در محله علوی‌نشین وادی الذهب در حمص سوریه خبر دادند.