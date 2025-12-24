  1. جامعه
تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۵۵

سقف کیفری مهریه مشخص شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی گفت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی اشاره کرد و گفت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است. کمیسیون در اولین فرصت این ابهامات را مرتفع خواهد کرد و مجدداً مصوبه را به مجلس اعاده خواهد نمود.

سالاری در ادامه به تشریح مفهوم سقف کیفری مهریه پرداخت و گفت: سقف کیفری مهریه به این معنی است که اگر مهریه تا چهارده سکه باشد و فرد استطاعت مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و اعسار وی ثابت نشده باشد، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. این موضوع تحت نظارت سازمان‌های مربوطه انجام خواهد گرفت.

وی همچنین به سوءتفاهم‌های موجود در جامعه درباره این مصوبه اشاره کرد و گفت: بعضی‌ها القا می‌کنند که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مهریه بانوان را به چهارده سکه محدود کرده است، درحالی‌که چنین چیزی نیست. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام نمود.

عضو کمیسیون قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو به تبعات منفی حبس و زندانی‌شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه اشاره کرد و گفت: وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، شغل و منبع درآمد خود را از دست می‌دهد. این موضوع نه‌تنها مشکل فرد را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌نماید. علاوه بر این، موجب کینه‌توزی و کینه‌ورزی نیز می‌شود.

سالاری در ادامه به این پرسش پاسخ داد که مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه قرار بوده چه مشکلی را در نظام قضائی و اجتماعی حل نماید و در این باره گفت: این مصوبه قرار بوده از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری نماید. وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، نه‌تنها مشکل مالی حل نمی‌شود، بلکه مشکلات اجتماعی و خانوادگی نیز به آن اضافه می‌گردد.

سالاری گفت: این تصور اشتباه است و ناشی از القائات غلط برخی افراد است. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام کرد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس همچنین به این موضوع اشاره کرد که استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد غیر مستطیع مالی تا چهارده سکه، یک راهکار جایگزین برای حبس و زندانی‌شدن است.

وی گفت: این روش نه‌تنها از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری می‌نماید، بلکه موجب می‌شود که فرد بتواند به فعالیت‌های شغلی و اجتماعی خود ادامه دهد.

مینا یاری

    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      4 9
      پاسخ
      شاهدیم کمتر کسی حتی با چهارده سکه قبول کند زیر بار اقتصادی زندگی مشترک برود شاهدیم در سنین بالا مردان تحمل زندگی مشترک را از دست میدهند و امار جدایی وحشتناک است این پتکی بر سر مردان است که آزادانه هر کاری بخوا هند انجام دهند
      • Gh IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
        32 1
        زنان جامعه ما بعضی هاشون ۳ بار ازدواج کردن و از هر سه دارن مهریه میگیرن این یعنی ۳ حقوق تا پایان عمرش،جالب اینجاست با وضعیت الان جامعه هنوز چیزی به اسم مهریه تو کشور ما هست،فکری به حال مرد ها کنید که هم باید کرایه خونه خرج زندگی و خرج بچه ها و خیلی چیزهای دیگرو بده هم باید مهریه بده،هر سکه تا الان ۱۵۰ ملیون شده اطلاع دارید؟توی خیابونا که میریم تمام مردم عصبانی هستن از بس که مشکلات زیاد شده،جوان مردم رو به خاطر اینکه زن گرفته یه عمر گرفتار نکنید با مهریه
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      7 0
      پاسخ
      امیدوارم به خداوند هیچ زوجی به طلاق کشیده نشود
    • علی IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      8 1
      پاسخ
      لطفا و خواهشا ، به موضوع مهریه خانم هایی که بصورت دوشیزه جدا شده و ازدواج دیگری داشته و حتی صاحب فرزند می باشند و همچنان به دنبال کسب درامد و اخذ سکه های طلا بابت مهریه، از همسر اول خود، هستند اطلاع رسانی فرمایید به نحوی که جلوی سو استفاده چنین خانم هایی از ابزار مهریه گرفته شود. گناه و خلاف اینچنین مردانی چه بوده؟ آیا خلاف و بزه ای انجام داده اند؟ فقط صرف چنین ازدواجی بایست تا پایان عمر تاوان سنگین بدهند؟ واقعا کجایش انصاف و عدالت است؟ خواهشا این موضوع، اطلاع رسانی تاصدای ما شنیده شو
    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      12 1
      پاسخ
      یک اقدام درست در خصوص مهریه همین است. چرا عده ای با مهریه کاسبی می کنند. باید جلوی آنها گرفته شود.
    • فاطمه IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 1
      پاسخ
      سلام باید این قانون جدید تصویب شود یک دختر در عقد طلاق می‌گیرد مگه برا این پسر بدبخت چه کار کرده که می خواد مهریه بگیره یه فر قی بگذا ید اونی که چندین سال زندگی کرده بچه بز گ کرده ،زحمت کشیده،با اونی که فقط یکی دو سال عقد کرده درخو است طلاق می ده نباید به این دختران بها داد،تا درس عبرتی شود برای بقیه
    • رضا IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      6 0
      پاسخ
      یه عده اقلیت داخل مجلس تلاش دارن قانون جدید ۱۴ سکه اصلاح بشه،خدا ازتون نگذره. در حالی اکثریت مردم و اکثرمراجع و علما با طرح جدید موافقن .

