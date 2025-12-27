به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیهای از برگزاری مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی (روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت) در سراسر استان گیلان خبر داد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی (روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت) به منظور پاسداشت بصیرت و ولایتمداری مردم انقلابی و مبارز ایران اسلامی که با حضور گسترده و پرشور خود، بساط فتنه رنگین و ننگین سال ۱۳۸۸ را برچیدند در سراسر استان گیلان برگزار میشود.
با عنایت به پیشتازی گیلانیان غیور و انقلابی در خلق حماسه ماندگار هشتم دی و حضور یک روز زودتر در صحنه مبارزه با فتنه ۸۸ و حمایت از ولایت فقیه، اجتماع محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت در شهر رشت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۸ در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) با سخنرانی سردار علیمحمد نائینی (سخنگو و معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی) برگزار میگردد.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از آحاد مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان که همواره در بزنگاههای تاریخی حضوری آگاهانه و دشمنشکن داشتهاند، دعوت مینماید تا با حضور باشکوه، دشمنستیز و سرشار از بصیرت خود در مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت، بار دیگر وفاداری راسخ خویش را به ولایت فقیه و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
بیشک خلق حماسه حضور مردم همیشه در صحنه گیلان ضمن نمایش مجدد ایستادگی، هوشیاری و وحدت، موجب ناامیدی دشمنان قسمخورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و خنثیشدن فتنهها و دسیسههای احتمالی آنان خواهد شد.
