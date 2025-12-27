  1. استانها
مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در گیلان برگزار می‌شود

رشت- روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت) در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت) در سراسر استان گیلان خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

مراسم بزرگداشت یوم‌الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت) به منظور پاسداشت بصیرت و ولایت‌مداری مردم انقلابی و مبارز ایران اسلامی که با حضور گسترده و پرشور خود، بساط فتنه رنگین و ننگین سال ۱۳۸۸ را برچیدند در سراسر استان گیلان برگزار می‌شود.

با عنایت به پیشتازی گیلانیان غیور و انقلابی در خلق حماسه ماندگار هشتم دی و حضور یک روز زودتر در صحنه مبارزه با فتنه ۸۸ و حمایت از ولایت فقیه، اجتماع محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت در شهر رشت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۸ در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) با سخنرانی سردار علی‌محمد نائینی (سخنگو و معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی) برگزار می‌گردد.

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از آحاد مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان که همواره در بزنگاه‌های تاریخی حضوری آگاهانه و دشمن‌شکن داشته‌اند، دعوت می‌نماید تا با حضور باشکوه، دشمن‌ستیز و سرشار از بصیرت خود در مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت، بار دیگر وفاداری راسخ خویش را به ولایت فقیه و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

بی‌شک خلق حماسه حضور مردم همیشه در صحنه گیلان ضمن نمایش مجدد ایستادگی، هوشیاری و وحدت، موجب ناامیدی دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و خنثی‌شدن فتنه‌ها و دسیسه‌های احتمالی آنان خواهد شد.

