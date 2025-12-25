به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حسین ملکمکان صبح پنجشنبه در نشستی با محوریت برنامهریزی برای بزرگداشت یومالله ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در تشریح برنامههای بزرگداشت یومالله ۹ دی، بر همافزایی نهادها و نقشآفرینی جدی رسانهها در تبیین این مناسبت ملی تأکید کرد.
وی با قدردانی از همکاری صدا و سیما استان فارس، اجرای مصوبات شورا و برگزاری جلسات هماهنگی را از عوامل موفقیت برنامههای ایام بصیرت دانست.
حجت الاسلام ملکمکان درباره مکان برگزاری مراسم اصلی در شیراز گفت: در صورت مساعد بودن هوا، مراسم در فضای باز خیابان ۹ دی و در غیر این صورت در شبستان حرم مطهر برگزار میشود. زمان مراسم نیز حدود یک ساعت و نیم پیشبینی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت فضاسازی رسانهای، خواستار پخش تیزرهای تبلیغی و تبیین شعار ملی این ایام با محوریت اتحاد و وحدت شد و افزود: استفاده از ظرفیت فضای مجازی و هماهنگی رسانهها و نهادهای فرهنگی، کلید برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسبت است.
