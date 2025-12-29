مراسم بزرگداشت ۹ دی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ۹ دی، «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» ظهر دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور کرمانشاه در مسجدالنبی (ص) طاقبستان برگزار شد.

در این آئین، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و با تبیین حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، آگاهی و حضور به‌موقع مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ملت ایران در خنثی‌سازی فتنه‌ها تأکید کرد: حضور یکپارچه و هوشمندانه مردم در ۹ دی، نشان داد که ملت ایران همواره در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و تبعیت از ولایت، اجازه انحراف و ضربه به نظام اسلامی را نخواهند داد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، قرائت بیانیه و تجدید میثاق شرکت‌کنندگان با آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد.