حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم‌الله نهم دی‌ماه روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت است و حرکت عظیم مردم انقلابی ایران اسلامی در نهم دی‌ماه سال ۱۳۸۸، حجت را بر همگان تمام کرد. و به تعبیر مقام معظم رهبری بررسی و تأمل در ابعاد این واقعه بزرگ تاریخی نشان می‌دهد که دست قدرت الهی در شکل‌گیری این حماسه مردمی نقش‌آفرین بود و ملت ایران با حضوری آگاهانه، صحنه را از غبار فتنه پاک کردند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی دی‌ماه ۱۳۸۸ افزود: این مقطع زمانی به نماد شکوه حضور ملت و عشق عمیق آنان به ولایت تبدیل شد؛ مردمی که با بصیرت مثال‌زدنی، در برابر فتنه ایستادند و اجازه ندادند جریان‌های انحرافی به اساس انقلاب اسلامی آسیب وارد کنند. حماسه نهم دی‌ماه بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با امام و ولایت را به نمایش گذاشت و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با وحدت و آگاهی وارد میدان می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نهم دی تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه نماد زنده‌ای از آگاهی جمعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این روز یادآور آن است که هر زمان دشمنان در پی ایجاد تفرقه و فتنه باشند، مردم با بصیرت و حضور به‌موقع خود، معادلات آنان را بر هم خواهند زد.

عبدی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت این یوم‌الله در استان کرمانشاه گفت: در سالگرد این حماسه بزرگ، اجتماع عظیم مردم فهیم، انقلابی و ولایت‌مدار کرمانشاه با شعار محوری «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» برگزار می‌شود. این اجتماع، نمادی از وحدت، همدلی و پایبندی مردم استان به ارزش‌های انقلاب و ولایت فقیه خواهد بود.

وی ادامه داد: این مراسم روز دوشنبه هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۱۰ صبح در کرمانشاه، مسجدالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برگزار می‌شود و حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، بسیجیان، روحانیون و مسئولان استانی در آن پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان با معرفی سخنران این مراسم بیان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران اصلی این اجتماع بزرگ خواهند بود و تبیین ابعاد مختلف حماسه ۹ دی و نقش بصیرت مردمی در صیانت از انقلاب اسلامی از محورهای اصلی سخنان این مراسم است.