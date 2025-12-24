به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی ماه و هفته بصیرت استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت شانزدهمین سالگرد حماسه ۹ دی، اظهار کرد: سالگرد یوم‌الله ۹ دی در شرایطی فرا رسیده که جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، عملیات روانی و حمله ناجوانمردانه دشمن، با اقتدار و عقلانیت در مسیر تحقق آرمان‌های نظام اسلامی گام بر می‌دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه یوم الله ۹ دی ۱۳۸۸ نماد شکوه حضور ملت بصیر ایران است، ادامه داد: ملت با ایمان با عشق به ولایت غبار فتنه را زدودند و بار دیگر پیوند امت با امام و ولایت را به نمایش گذاشتند.

موسوی بیان کرد: امروز دشمن با چهره جدید علاوه بر توطئه‌های جنگ شناختی، از طریق حمله نظامی نیز دشمنی خود را نشان داد و تلاش کرد تا با امید به آشوب‌های خیابانی و تلفیق با حمله نظامی، به اهداف خود برسد اما اتحاد تاریخی و مقدس ملت ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری این نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

وی شکست‌های رژیم غاصب صهیونی در برابر مقاومت را یادآور شد و ادامه داد: شهادت مدافعان امنیت و اقتدار کشورمان در جنگ ۱۲ روزه و دیگر شهدای مقاومت در نبردهای اخیر پیام وحدت امت اسلامی را در برابر سلطه به گوش جهانیان رسانده است.

موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: با گذشت شش سال از شهادت این بزرگمرد و اتحاد مقدس بعد از جنگ ۱۲ روزه، روح مقاومت در میان مردم زنده‌تر از همیشه جریان دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به در پیش بودن روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری نیز هشتم دی‌ماه سال ۸۸ یک‌روز زودتر از مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و با ولایت بیعت دوباره بستند.

موسوی با اشاره به برنامه‌های هفته بصیرت در استان چهارمحال و بختیاری، افزود: تبلیغات این مناسبت به صورت استانی آغاز شده و ۲ هزار پوستر در اختیار ادارات و نهادها و هیئات در سراسر استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه یوم الله ۹ دی امسال با شعار «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» گرامی داشته می‌شود، گفت: مراسم محوری استان از ساعت ۱۰ صبح روز نهم دی‌ماه در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار می‌شود که آیت‌الله خاتمی، سخنران این مراسم است.

موسوی در پایان به تشریح انتظارات و الزامات هر یک از ادارات و نهادهای دولتی در راستای برپایی هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های یوم‌الله ۹ دی‌ماه در استان پرداخت.