خودروسازان در صدر ارزبری از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲ دی ماه، در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار ارز برای مصارف گوناگون شامل کالاهای اساسی، دارو، نیازهای تجاری و بازرگانی و بخش خدمات تأمین شده است.
تخصیص ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به سفره مردم و سلامت
بررسی جزئیات این گزارش نشان میدهد که تأمین نیازهای اولیه و ضروری کشور در اولویت بوده است. بر این اساس، مجموعاً ۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.
از این میزان ۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی (ذرت، جو، دانه روغنی و…) پرداخت شده است.
۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار نیز سهم واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.
همچنین مبلغ ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار دیگر نیز به صورت جداگانه جهت تقویت ذخایر راهبردی (کالاهای اساسی) تأمین شده است.
تأمین ۳۲ میلیارد دلار برای چرخ تولید و صنایع
بخش عمده ارز تأمین شده، معادل ۳۲ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار، به بخش «صنایع» و تأمین نیازهای تجاری و بازرگانی کشور اختصاص یافته است. طبق آمارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تأمین ارز صنایع از دو مسیر اصلی انجام شده است:
- ۲۱ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار اول و دوم).
- ۱۰ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار از طریق واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپردههای ارزی (تحت سرفصل سایر).
کدام صنایع بیشترین ارز را دریافت کردند؟
در میان گروههای صنعتی، «صنایع حملونقل و خودرو» بیشترین سهم را در دریافت ارز داشتهاند. ریز تخصیص ارز به صنایع مختلف به شرح زیر است:
- صنایع حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار
- صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار
- ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار
- صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار
- صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار
- منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار
- سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار
تأمین ارز خدماتی
در پایان این گزارش آمده است که برای پاسخ به نیازهای خدماتی شهروندان، شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی، از ابتدای سال تا دوم دیماه مبلغ ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار تخصیص یافته است.
