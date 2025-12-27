  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

خودروسازان در صدر ارزبری از کشور

خودروسازان در صدر ارزبری از کشور

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا دوم دی‌ ماه ۱۴۰۴، مجموع ارز تأمین شده برای نیازهای وارداتی کشور از مرز ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲ دی ماه، در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار ارز برای مصارف گوناگون شامل کالاهای اساسی، دارو، نیازهای تجاری و بازرگانی و بخش خدمات تأمین شده است.

تخصیص ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به سفره مردم و سلامت

بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که تأمین نیازهای اولیه و ضروری کشور در اولویت بوده است. بر این اساس، مجموعاً ۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.

از این میزان ۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی (ذرت، جو، دانه روغنی و…) پرداخت شده است.

۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار نیز سهم واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.

همچنین مبلغ ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار دیگر نیز به صورت جداگانه جهت تقویت ذخایر راهبردی (کالاهای اساسی) تأمین شده است.

تأمین ۳۲ میلیارد دلار برای چرخ تولید و صنایع

بخش عمده ارز تأمین شده، معادل ۳۲ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار، به بخش «صنایع» و تأمین نیازهای تجاری و بازرگانی کشور اختصاص یافته است. طبق آمارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تأمین ارز صنایع از دو مسیر اصلی انجام شده است:

  • ۲۱ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار اول و دوم).
  • ۱۰ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار از طریق واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده‌های ارزی (تحت سرفصل سایر).

کدام صنایع بیشترین ارز را دریافت کردند؟

در میان گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» بیشترین سهم را در دریافت ارز داشته‌اند. ریز تخصیص ارز به صنایع مختلف به شرح زیر است:

  • صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار
  • صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار
  • ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار
  • صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار
  • صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار
  • منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار
  • سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار

تأمین ارز خدماتی

در پایان این گزارش آمده است که برای پاسخ به نیازهای خدماتی شهروندان، شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی، از ابتدای سال تا دوم دی‌ماه مبلغ ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار تخصیص یافته است.

کد خبر 6703471
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها