بیش از ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو

بنا بر اعلام بانک مرکزی، از ابتدا سال تا ۲۸ آذر ماه ۴۲میلیارد و ۹۳۲میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۱میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۲۸ آذر ماه در مجموع ۴۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۱ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و دارو است. از این میزان، ۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۳۱ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۸۹ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تأمین شده است.

