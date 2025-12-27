  1. جامعه
عزم مدیریت شهری برای اجرای پروژه راهبردی اراضی دوشان‌تپه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه اراضی دوشان‌تپه با حضور سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، جمعی از معاونان و مدیران شهری و نواحی ذی‌ربط برگزار شد.

سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت و گستردگی پروژه دوشان‌تپه گفت: پروژه اراضی دوشان‌تپه یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین پروژه‌های منطقه ۱۳ است که تمامی مراحل مطالعاتی آن انجام شده و پس از طی فرآیندهای قانونی، در مسیر اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه از نظر توسعه شهری، خدماتی و زیرساختی نقش مهمی در آینده منطقه دارد، افزود: در این نشست، وضعیت املاک محدوده پروژه، میزان آزادسازی انجام‌شده و اقدامات باقیمانده به‌صورت دقیق بررسی شد و مقرر گردید فرآیند تأمین زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود.

سیدمحمدرحیم مرتضوی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نواحی ۲ و ۳ و دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی مستمر همه بخش‌هاست و مدیریت شهری منطقه با جدیت پیگیر تعیین‌تکلیف بخش‌های باقیمانده و تسریع در اجرای آن است.

سرپرست شهرداری منطقه در پایان تأکید کرد: هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت بزرگ شهری و تبدیل آن به پروژه‌ای اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۳ است و این مسیر بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

