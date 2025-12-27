به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه اراضی دوشانتپه با حضور سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، جمعی از معاونان و مدیران شهری و نواحی ذیربط برگزار شد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت و گستردگی پروژه دوشانتپه گفت: پروژه اراضی دوشانتپه یکی از بزرگترین و راهبردیترین پروژههای منطقه ۱۳ است که تمامی مراحل مطالعاتی آن انجام شده و پس از طی فرآیندهای قانونی، در مسیر اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه از نظر توسعه شهری، خدماتی و زیرساختی نقش مهمی در آینده منطقه دارد، افزود: در این نشست، وضعیت املاک محدوده پروژه، میزان آزادسازی انجامشده و اقدامات باقیمانده بهصورت دقیق بررسی شد و مقرر گردید فرآیند تأمین زیرساختها با سرعت بیشتری پیگیری شود.
سیدمحمدرحیم مرتضوی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نواحی ۲ و ۳ و دستگاههای مرتبط خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نیازمند همافزایی و هماهنگی مستمر همه بخشهاست و مدیریت شهری منطقه با جدیت پیگیر تعیینتکلیف بخشهای باقیمانده و تسریع در اجرای آن است.
سرپرست شهرداری منطقه در پایان تأکید کرد: هدف نهایی، بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیت بزرگ شهری و تبدیل آن به پروژهای اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۳ است و این مسیر بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
