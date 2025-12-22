بررسی روند تبدیل مجموعه ساصد به بوستان علم ‌و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، با سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران دیدار کرد و درباره روند اجرای پروژه مجموعه ساصد و تبدیل این پهنه به بوستان علم و فناوری به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار، ظرفیت‌های زیست‌محیطی مجموعه ساصد، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی فضای سبز، حفظ پوشش گیاهی و ارتقای سرانه فضای سبز در محدوده شرقی تهران مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان سازمان بوستان‌ها و شهرداری منطقه ۱۳ برای پیشبرد هرچه بهتر پروژه تأکید شد.

همچنین در این نشست، راهکارهای توسعه کاربری‌های فضای سبز، خدمات شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه در پهنه ۱۱ هکتاری مجموعه ساصد مطرح و بر نقش این پروژه در ارتقای کیفیت محیط شهری و پاسخگویی به نیازهای شهروندان منطقه ۱۳ اشاره شد.