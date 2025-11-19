به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست جدید شهرداری منطقه ۱۳ تهران در نشست با معاونین و مدیران خود با بیان اینکه ۶ کارگروه تخصصی، وظیفه پیگیری و ارزیابی پروژه‌های منطقه را بر عهده خواهند داشت، گفت: این کارگروه‌ها با حضور مدیران کلیدی و معاونان مربوطه و با هدف ارتقای هماهنگی بین حوزه‌های مختلف، شفاف‌سازی روند پیشرفت پروژه‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها تشکیل شده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به تجربه مدیریتی خود در تشکیل کارگروه‌های تخصصی و اجرای پروژه‌های موفق گذشته با تأکید بر اهمیت نگاه برنامه‌محور و کار تیمی اعلام کرد: این کارگروه‌ها، نقشه راه مدیریت پروژه‌ها در منطقه خواهند بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه خدمات بهتر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کنند.

مدیریت مجموعه شهری شرق پایتخت به اهتمام منطقه در پیشبرد برنامه‌های جاری منطقه از قبیل نگهداشت شهر اشاره کرد و ادامه داد: در کارگروه‌های تخصصی، آزادسازی املاک معارض خیابان پیروزی، بوستان جنگلی ۶۰۰ هکتاری و فرامنطقه‌ای سرخه‌حصار، آزادسازی اراضی دوشان تپه، فاز دوم ساصد و رسیدگی به امور آسیب دیدگان از جنگ ۱۲ روزه از جمله موضوعات اولویت‌دار به شمار می‌روند که هر یک از این کارگروه‌ها، با دبیری و عضویت مدیران و معاونین فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مرتضوی ابراز امیدواری کرد: با فعال شدن این ساختار تخصصی، انتظار می‌رود پیگیری پروژه‌ها با دقت، سرعت و انسجام بیشتری انجام شود و فرآیند خدمت‌رسانی به شهروندان به شکل ملموس ارتقا یابد.